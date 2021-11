Polizei sucht Zeugen : Solingerin in ihrer Wohnung beraubt

Eine Solingerin ist am Dienstagvormittag in ihrer Wohnung von drei maskierten Männern überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte es am Vormittag bei der Frau an deren Wohnung an der Itterstraße. Als die 47-Jährige ihre Tür öffnete, drängten die Täter sie in ihre Wohnung. Unter Androhung von Gewalt nahmen sie Bargeld und Wertsachen an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Solingerin blieb bei dem Angriff unverletzt.