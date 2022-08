Polizei sucht Zeugen : Solinger in Schwimmbad in Hilden beklaut

Solinger in Schwimmbad in Hilden beklaut

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat im Hildener Schwimmbad am Mittwochabend. Unbekannte Täter räumten das Schließfach eines Solingers aus und stahlen sein Auto. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden/Solingen Nach einem Schwimmbad-Besuch kam für einen 40-jährigen Mann aus Solingen am Mittwochabend der Schock: Sein Schließfach wurde ausgeräumt, Kleidung, Handy, Geld und Schlüssel waren weg, auch das Auto wurde gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat.

Am Mittwochabend besuchte ein 40-Jähriger Solinger zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr ein Hildener Schwimmbad an der Grünstraße. Am Ende seines Aufenthalts bemerkte er der Polizei Hilden zufolge, das sein Schrankschließfach im Umkleidebereich geöffnet und komplett leergeräumt worden war. Nach Angaben des Solingers fehlten seine Kleidung, ein Handy, eine Armbanduhr, persönliche Ausweisdokumente, 1000 Euro Bargeld sowie diverse Schlüssel, darunter auch Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein seines VW Passat.