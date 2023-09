Polizei-Einsatz in Solingen Schlägerei von zwei Frauen vor Eiscafé

Solingen · Vor einem Eiscafé in der Solinger Innenstadt sind am Dienstagabend zwei Frauen in einen Streit geraten, der in einer Schlägerei mündete. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

20.09.2023, 09:21 Uhr

Am Dienstag gegen 20.50 Uhr an der Hauptstraße in Solingen: Warum die zwei Frauen sich stritten, ist nicht bekannt. Aber es wurde handgreiflich, soviel ist klar. Mindestens eine der beiden wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund der ersten Meldung, dass zahlreiche Personen beteiligt sein sollen, waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Vor Ort wurden die Personalien der beiden Frauen und weiterer Personen aufgenommen. Der Einsatz war nach etwa 50 Minuten beendet.

(irz)