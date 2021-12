Vorfall in Solingen : Mann zündet offenbar Decke in Polizeigewahrsam an

Mann zündet offenbar Decke in Polizeigewahrsam an

Vorfall in Solingen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Solingen Nach einer Festnahme im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt soll ein 36-Jähriger in Polizeigewahrsam ein Feuer entfacht haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, blieb der Polizei Solingen zufolge jedoch unverletzt.

Am Samstagabend brannten gegen 23.15 Uhr die Decke und ein Kleidungsstück eines Mannes in Gewahrsam, wie die Polizei Solingen berichtet. Der 36-Jährige hatte vermutlich mit einem Feuerzeug eine Decke und eine Unterhose in seiner Zelle der Polizeiwache Solingen entzündet.