Kriminalitätsbekämpfung im Bergischen Polizei sagt Clans in Solingen den Kampf an

Ein weiterer Fokus von Liedke liegt auf dem Thema Clankriminalität. „Das ist ein Phänomen, das es überall gibt, aber vermehrt auch in Solingen“, weiß Liedke. Tatsächlich hat es in der Vergangenheit in Solingen mehrere Razzien gegeben, die kriminelle Großfamilien im Visier hatten. Im Dezember 2022 gab es beispielsweise eine Polizeiaktion gegen den Al Zein-Clan, zu dem es Durchsuchungen auch in Solingen gab. Gegen die Köpfe der Großfamilie fällten Gerichte später Schuldsprüche.