Metalldiebstahl in Dinslaken : Polizei nimmt Solinger fest

Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken/Solingen Am Mittwochmorgen bemerkten Zeugen an einem stillgelegten Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes in Dinslaken ein offenstehendes Tor sowie zwei Personen, die sich dort befanden.

Die Zeugen informierten eine Mitarbeiterin der Stadt sowie die Polizei. Als diese an dem Gelände eintraf, kam ihr ein Transporter entgegen sowie ein Unbekannter, der hinter dem Fahrzeug ging. Anschließend beobachtete die Polizei, dass der Transporter auf einem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufmarktes parkte. Fahrer und Mitfahrer entfernten sich vom Fahrzeug, das unverschlossen war, keine Kennzeichen hatte und in dem noch die Schlüssel steckten. Der Transporter war randvoll mit Metallschrott, Generatoren, elektrischen Bauteilen und Sauerstoffflaschen, die aus dem stillgelegten Metallwerk stammten. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten schließlich auf einen 41-jährigen Solinger. Die Mitarbeiterin der Stadt erkannte in ihm den Tatverdächtigen, der das Werksgelände zu Fuß verlassen hatte. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

(red)