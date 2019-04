Strafverfahren gegen Solinger : Polizei nimmt Exhibitionisten in Hilden fest

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Hilden/Solingen In schamverletzender Art und Weise hat sich ein Exhibitionist am Sonntag gegen 16.25 Uhr in der Hildener Fußgängerzone und vor einer Gaststätte am Markt vielen Passanten, darunter auch Familien mit Kindern, gezeigt.

Die Polizei traf den 31-jährigen Mann aus Solingen an der Richrather Straße an. Dabei präsentierte sich der offenbar unter Betäubungsmitteln stehende Mann den Beamten zufolge nicht nur stark verwirrt, sondern auch aggressiv.

Er wurde festgenommen, zum Arzt gebracht und schließlich in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

(red)