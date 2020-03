Täter schlagen dreimal zu : Polizei meldet mehrere Einbrüche

Solingen Am Nachmittag oder dem frühen Abend des Samstags kam es an der Rüdigerstraße zu einem Einbruch.

Gestohlen wurden, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, Schmuck und Elektronikartikel. Am Schönauer Weg wurde ein Einfamilienhaus am Samstagabend zum Ziel von Einbrechern. Die Täter entkamen mit Bargeld, Schmuck und elektronischen Gegenständen. An der Kronprinzenstraße kam es zwischen Samstag und Sonntag zu einem Einbruch in eine Firma. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.