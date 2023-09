Solingen in Regierungsbezirk mit Platz im oberen Drittel Polizei meldet 210 Straftaten in oder an Schulen

Allerdings müssen diese Zahlen auch richtig eingeordnet werden. Denn hier werden absolute Zahlen miteinander verglichen, die ihre eigentliche Aussagekraft erst dann entwickeln, wenn sie in den Zusammenhang zum Beispiel mit der Schülerzahl gesetzt werden. Geschieht das, so entfällt in Remscheid die größte Anzahl von Straftaten je Schüler, während Wuppertal im Vergleich der Bergischen Großstädte auf Platz zwei und Solingen ebenfalls nur noch auf Platz drei landet. So gab es nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wuppertal im Schuljahr 2022/23 39.270 Schüler, in Remscheid 13.045 und in Solingen 17.250 Schüler.