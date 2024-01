Solinger Bürger sind eingeladen Polizei kommt ins Innenstadtbüro

Ihr Infomobil, den „Streifenwagen“, schickt auch die Kreispolizeibehörde Mettmann auf Tour. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs, und zwar am Montag, 5. Februar, ab 13 Uhr an der Solinger Straße auf dem Parkplatz vor der Sparkasse, am Dienstag, 6. Februar, ab 15 Uhr in Richrath-Mitte an der St. Martin Kirche, und am Mittwoch, 7. Februar, ab 14 Uhr an der Rheindorfer Straße, auf dem Parkplatz des „Kaufland“.