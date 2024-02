Leichnam wurde Anfang Februar entdeckt Polizei kann Identität von totem Mann aus der Wupper bei Solingen klären

Nachdem vor rund zwei Wochen in der Wupper bei Solingen an der Stadtgrenze zu Leichlingen ein zunächst unbekannter Toter entdeckt und von der Feuerwehr geborgen worden ist, ist es den mit dem Fall befassten Kriminalbeamten mittlerweile gelungen, die Identität des Mannes zu klären. Dies hat ein Sprecher des unter anderem auch für die Klingenstadt zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal am Mittwochabend auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt gegeben.