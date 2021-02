Razzia in Solingen : Polizei stellt Diebesgut sicher

Die Polizei durchsuchte ein Wohnhaus an der Schlagbaumer Straße. Foto: Gianni Gattus

Solingen An der Schlagbaumer Straße in Solingen ist am Freitagmorgen ein Wohnhaus durchsucht worden. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Freitagmorgen in Solingen zu einem Schlag mutmaßlich gegen die organisierte Kriminalität ausgeholt. Wie Augenzeugen später berichteten, untersuchten Polizeibeamte ein Haus an der Schlagbaumer Straße, wobei die Beamten im Zuge ihres Einsatzes beschlagnahmte Waren mit einen Lkw abtransportierten.

Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Wuppertal bestätigte am Freitagvormittag den Einsatz. „Es geht um Diebesware“, heiß es auf Anfrage unserer Redaktion. Nähere Informationen will die Staatsanwaltschaft im Lauf des Tages bekanntgeben.

(or)