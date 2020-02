Blütensamstagszug in Leichlingen : Polizei hat Auge auf feiernde Jugendliche aus Solingen

Wie im Vorjahr werden wieder viele Solinger Jugendliche zum Leichlinger Blütensamstagszug erwartet. Foto: Peter Thönes

Solingen/Leichlingen Es ist bereits seit geraumer Zeit eine Art Ritual und ein vermeintliches Stück „Jugendkultur“ in Solingen. Seit der Karnevalszug in Unterburg vor etlichen Jahren wegen Ausschreitungen eingestellt worden ist, zieht es viele Jugendliche – vor allem aus der Klingenstadt – ins benachbarte Leichlingen.

Dort steigt der örtliche Umzug traditionell am Karnevalssamstag. Und nachdem es in der Blütenstadt in den zurückliegenden Jahren ebenfalls schon zu Krawalle gekommen ist, hat sich die Polizei auch dieses Mal wieder auf alle Eventualitäten eingestellt.

Das hat jetzt ein Polizeisprecher noch einmal auf Anfrage bestätigt. So wird am heutigen Samstag erneut ein Großaufgebot an Beamten aus Solingen im Einsatz sein, um gegebenenfalls einzuschreiten, sollte es zu Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise zu Straftaten kommen. „Wir werden umgehend einschreiten, sobald es Ausschreitungen gibt“, stellte der Sprecher der Polizei klar. Dabei wollen die Ordnungskräfte vor allem dann eine Null-Toleranz-Strategie anwenden, wenn Jugendliche sichtlich betrunken sind und auf diese Weise eine Gefahr für sich selbst sowie für andere darstellen.

INFO Polizei läuft am Montag Streife in Solinger City Konzept Beim Rosenmontagszug in Solingen werden Polizei und Stadt die Zugstrecke wieder mit abgestellten Fahrzeugen sichern. Überdies laufen Polizeibeamte in den Straßen rund um den Umzug Streife, um Verdächtiges frühzeitig zu erkennen.

Damit ein möglichst friedlicher Verlauf des Karnevalszuges in Leichlingen gewährleist ist, werden die entsprechenden Kräfte der Polizeiinspektion Solingen die Jugendlichen bereits im Vorfeld der Veranstaltung auf ihrem Weg aus der Klingenstadt nach Leichlingen begleiten. Dabei sind sowohl Beamte in Uniform als auch in Zivil im Einsatz, um einzugreifen, sollten die Feiern aus dem Ruder zu laufen drohen.

Eine Strategie, die eine Menge Vorbereitung notwendig machte. So schlossen sich die Solinger Polizisten in den vergangenen Wochen regelmäßig mit ihren Kollegen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis kurz. Denn immerhin ist Leichlingen kreiszugehörig – was bedeutet, dass die dortigen Beamten zuständig sind.

Dies bedeutet indes nicht, dass für die Polizisten aus der Klingenstadt der Einsatz an der Stadtgrenze endet. „Sollte es die Lage erfordern, werden unsere Kollegen selbstverständlich in Absprache mit der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises auch in Leichlingen aktiv“, betonte der Sprecher des unter anderem für Solingen verantwortlichen Polizeipräsidiums Wuppertal in dieser Woche noch einmal.