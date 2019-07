Innenstadt : Polizei behält den Maltesergrund im Blick

Solingen Im Vergleich zu anderen Gegenden im bergischen Städtedreieck ist der Park am Rand der City aber kein Kriminalitätsschwerpunkt.

Die Grünanlage hinter dem Solinger Amtsgericht in der Innenstadt besitzt nicht eben den besten Ruf. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit meiden viele Passanten den Maltesergrund und die nähere Umgebung. Denn schon häufiger gerieten der kleine Park beziehungsweise die angrenzenden Straßen negativ in die Schlagzeilen – zuletzt erst wieder am zurückliegenden Wochenende, als ein 14-Jähriger auf der Goerdelerstraße um ein Haar Opfer eines Raubüberfalls geworden wäre.

Grund genug für die Polizei, die Gegend rund um den Maltesergrund nach wie vor nicht aus den Augen zu verlieren. Zwar sei die Zahl der registrierten Straftaten in den vergangenen eineinhalb Jahren am Ostrand der City nicht außergewöhnlich hoch gewesen und habe sich im normalen Bereich vergleichbarer Innenstadtlagen bewegt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Gleichwohl würden Streifen auch weiterhin in unregelmäßigen Abständen am Maltesergrund nach dem Rechten sehen, so der Polizeisprecher.

Darüber hinaus tauschten sich die Beamten, die mit dem Maltesergrund zu tun haben, immer wieder über ihre Erfahrungen aus, um gegebenenfalls auf neue Entwicklungen reagieren zu können, hieß es vonseiten der Polizei, die in den vergangenen Monaten tatsächlich eher weniger in der Gegend des Maltesergrunds zu tun gehabt haben dürfte. So wurden beispielsweise auf der gesamten Goerdelerstraße seit Jahresbeginn „lediglich“ zwei Raubdelikte aufgenommen, so dass die östliche Solinger Innenstadt in den polizeilichen Statistiken nicht als ein „kriminogener“ Schwerpunkt, also als Ort mit überdurchschnittlich hohen Fallzahlen, auftaucht. Allerdings weiß auch die Polizei um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger. „Wir nehmen das selbstverständlich sehr ernst“, sagte der Sprecher. In der Vergangenheit waren im Maltesergrund immer wieder Gruppen von Jugendlichen aufgefallen, die dort mit Drogen gehandelt und andere Straftaten begangen hatten.

