Mann kündigte nach Unfall in Solingen mehrere Explosionen an Bedrohungslage – Polizei gibt Entwarnung

Von einem 36 Jahre alten Mann, der am Sonntag in Höhscheid zunächst einen schweren Verkehrsunfall verursacht und anschließend massive Drohungen ausgesprochen hat, ist allem Anschein nach keine konkrete Gefahr ausgegangen. Dies hat ein Sprecher der Polizei am Montagmittag auf Anfrage mitgeteilt. Gleichzeitig bestätigte der Sprecher, der Mann habe nicht allein damit gedroht, am Schauplatz des Unfalls an der Neuenkamper Straße in Höhe Neuenhaus eine Explosion auszulösen. Vielmehr habe der 36-Jährige darüber hinaus noch andere Örtlichkeiten innerhalb Solingens als potenzielle Ziele benannt, was wiederum weitere Polizeieinsätze im Stadtgebiet ausgelöst habe.