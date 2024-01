18-Jähriger unter Tatverdacht Polizei fasst Verdächtigen nach Messerangriff in Solingen

Wenige Tage, nachdem in der Neujahrsnacht ein 33-jähriger Mann am Graf-Wilhelm-Platz in der Solinger Innenstadt niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt worden ist, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen geschnappt. Wie Polizei und Staatsanwalt Wuppertal am Mittwoch mitteilten, konnte der 18-jährige Mann bereits am Dienstag gefasst werden.