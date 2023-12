Einsatz in Solingen Polizei fasst in Grünewald vorgeblichen Drogendealer

Diese Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte offenbar im Dezember 2023 nach Solingen zurückgekehrt war und weiterhin Drogen anbot. Die Beamten gaben sich erneut als angebliche Kaufinteressenten aus und vereinbarten eine Drogenübergabe in Solingen. Als der Beschuldigte am Mittwoch, 6. Dezember, gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grünewald in Solingen erschien, kam es zum Zugriff.