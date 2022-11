Fahndungserfolg : Polizei fasst Ex-Freund von toter Solingerin

Foto: dpa/Matthias Balk

Gut ein Jahr nach dem Fund einer toten Solingerin in einem Kanals bei Roermond in den Niederlanden im September 2021 ist der Polizei inzwischen anscheinend der Durchbruch in dem Fall gelungen. Denn wie Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch mitgeteilt haben, ist nun der ehemalige Lebensgefährte der gewaltsam zu Tode gekommenen Frau bei Bekannten in Solingen festgenommen worden.

Wie die Behörden weiter berichteten, steht der 63-Jährige unter dem dringenden Tatverdacht, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Der Mann, der zwischenzeitlich seinen Lebensmittelpunkt in Spanien hatte, konnte bei einem Besuch in Solingen gefasst werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft später einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den 63-Jährigen anordnete.

Tatsächlich hatte der Fall der getöteten Frau seinerzeit hohe Wellen geschlagen. So gelang es den Ermittlern erst einige Monate nach Entdeckung des Leichnams, die Identität der Toten zu klären, nach dem sich die Ermittlungen zunächst auf die Niederlande und Belgien konzentriert hatten. Im Laufe der Zeit ergaben sich dann allerdings Spuren, die die Beamten nach Deutschland und eben nach Solingen führten. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich bei der Toten aus dem Kanal um eine 57-Jährige, die bis zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ihren Lebensmittelpunkt in Solingen gehabt hatte und die nach einem Behördenbesuch in der Klingenstadt am 16. September 2021 spurlos verschwunden war.

Um Näheres über das Schicksal der Frau zu erfahren, wendeten sich die Fahnder unter anderem an die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ im ZDF, wo der Fall in der Juni-Sendung behandelt wurde. Nach Auskunft der Polizei sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. So dauern die Vernehmung von Zeugen sowie die Auswertung von Beweismitteln nach wie vor an. Foto: DPA

(or)