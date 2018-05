Solingen : Polizei fahndet nach zwei Einbrechern

Solingen An der Tersteegenstraße kam es am 25. März gegen 4 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude. Als der Bewohner die Täter bemerkte, flüchteten sie.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle Kleidung, einer trug eine helle Baseballkappe. Die Personen wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf richterlichen Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder der Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt die Männer oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.

