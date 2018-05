Polizei fahndet nach Einbrechern

Solingen Nach einem Einbruch Ende März im Solinger Stadtteil Gräfrath hat die Polizei Fotos der Täter veröffentlicht - aufgenommen von einer Überwachungskamera.

An der Tersteegenstraße in Solingen kam es am 25. März gegen 4 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude. Als der Bewohner die Täter bemerkte, flüchteten sie.