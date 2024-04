Kritik an Bundesregierung Polizei befürchtet, dass Cannabis-Freigabe auch in Solingen „nach hinten losgeht“

Die Legalisierung von Cannabisprodukten ist erst wenige Tage Realität – doch aufrichtige Freude über die neue gesetzliche Regelung dürfte bei den Verantwortlichen in der Bundesregierung im Augenblick wohl nur dann aufkommen, wenn sich die zuständigen Minister in Berlin zuvor selbst einen kräftigen Zug an einem Joint gegönnt haben und die allenthalben laut werdende Kritik dadurch gleichsam wie hinter einem Cannabis-Nebel verschwinden würde. So bemängeln zahlreiche Praktiker Land auf, Land ab schon seit Wochen die nach ihrem Dafürhalten viel zu vielen offenen Fragen im neuen Cannabisgesetz. Und auch die Polizei im bergischen Städtedreieck stimmt nun in den Chor der Gesetzeskritiker ein.