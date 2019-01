Automaten in Solinger Spielhalle beschlagnahmt: Spielhalle in der City nach Razzia geschlossen

Mitte Polizei und Ordnungsamt schlagen in Spielcasino gemeinsam zu. Auch eine Privatwohnung wurde durchsucht. Die Spielhalle wurde wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel bis auf Weiteres geschlossen.

Stammkunden einer Spielhalle an der Heinestraße in der Solinger Innenstadt müssen sich erst einmal ein neues Casino suchen, wenn sie an Automaten ein Spiel wagen wollen. Denn nachdem sich bei Ermittlungen während der vergangenen Wochen ernstzunehmende Verdachtsmomente auf illegales Glücksspiel in dem Spielcasino ergeben haben, sind Polizei und städtisches Ordnungsamt am Dienstagmittag in einer gemeinsamen Aktion gegen die Spielhalle vorgegangen.