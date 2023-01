Schnelles Internet in Solingen Politische Schützenhilfe für Glasfaserausbau in Ohligs

Die Händler im Ohligser Zentrum, die sich einen schnellen Anschluss an das moderne Glasfasernetz der Deutschen Telekom wünschen, bekommen Unterstützung aus der Politik. So hat die CDU-Fraktion im Stadtrat am Freitag gefordert, dass der Bereich der Ohligser Fußgängerzone im Rahmen der dortigen Sanierungsarbeiten – und damit früher als von Stadt und Telekom vereinbart – mit Glasfaser versorgt wird.