Anwohner klagen über Lkw-Verkehr auf der Deller Straße in Solingen-Wald : Politik sucht Lösung für Lkw-Problem

Anwohner haben an der Deller Straße in Wald diese Kinder-Figur aufgestellt, um die Aufmerksamkeit der Lkw-Fahrer zu schärfen. Foto: Peter Meuter

Solingen Rund um die Deller Straße in Wald hat laut Anwohnern der Verkehr mit Lastern in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nun thematisieren CDU und SPD das Problem in der BV. Verschiedene Optionen sind im Gespräch.