Ansichtssache : Politik an der Grenze von Populismus und Unfairness

Solingen BfS und FDP liefern sich seit Tagen einen Schlagabtausch. Dabei zielen die Liberalen übers Ziel.

Die Wortmeldung, mit der sich die Bürgergemeinschaft für Solingen (BfS) Anfang der Woche an die Öffentlichkeit wandte, ließ einmal mehr an Deutlichkeit nichts offen. Es ging, wie so oft in den zurückliegenden Monaten, um die Zukunft des Klinikums. Und weil die BfS – mit der Linkspartei – die einzige politische Kraft in Solingen ist, die Auslagerungen von Teilbereichen des kommunalen Krankenhauses kategorisch ablehnt, ließ man es in gewohnter Manier krachen.