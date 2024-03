Solinger Mobilitätskonzept Pläne für Tempo 30 lösen politische Diskussion aus

Nachdem zuletzt bekannt geworden ist, dass es im Rahmen eines zurzeit in Arbeit befindlichen neuen Mobilitätskonzepts für Solingen unter anderem auch Ideen gibt, jenseits von Hauptstraßen in der Klingenstadt flächendeckend Tempo 30 einzuführen, ist innerhalb der Politik eine lebhafte Diskussion über das Für und Wider einer solchen Maßnahme sowie zur Art der Debatte selbst entbrannt. Denn die Solinger SPD mutmaßt in diesem Kontext, dass das Durchstechen dieser sowie weiterer Informationen an die Öffentlichkeit hauptsächlich dem Ziel gedient haben könnte, den Prozess hin zu einem zukünftigen Mobilitätskonzept bewusst zu torpedieren.