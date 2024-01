Investor aud dem Ruhrgebiet Pläne für großes Wohnhaus am Solinger Hauptbahnhof

Sollte sich das Vorhaben realisieren lassen, könnte Ohligs all jene unter seinen Besuchern, die mit der Bahn anreisen, in absehbarer Zeit mit einem neuen Hingucker begrüßen. Denn wie jetzt bekannt geworden ist, plant ein Investor aus dem Ruhrgebiet, gegenüber des Parkhauses am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs ein sechs- bis achtgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus zu errichten – wobei der Clou des Gebäudes an der Ecke Bahnstraße / Parkstraße darin bestehen soll, dass es auf der vom Bahnhof abgewandten Westseite in mehreren Etagen abfällt und oberhalb des achten Stockwerkes überdies über eine rund 600 Quadratmeter große Dachterrasse verfügen wird.