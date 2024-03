Pilotprojekt in Solingen „Pille für Tauben“ soll Zahl der Tiere deutlich reduzieren

Solingen · Tauben gehören – wie in allen Städten – auch in Solingen zum Stadtbild. Gleichzeitig stören sich viele Passanten an den Tieren, die mit Vorliebe in großen Schwärmen auftauchen. Darum startet in der Klingenstadt ein Projekt, mit den die Zahl der Vögel mittel. bis langfristig reduziert wird, ohne den Tauben zu schaden.

12.03.2024 , 13:15 Uhr

Die größten Taubenpopulationen befinden sich in Solingen in der Stadtmitte oder – wie auf dem Foto – in Ohligs. Foto: Peter Meuter