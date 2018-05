Solingen : Pfeilring richtet Blick in erfolgreiche Zukunft

Das Pfeilringwerk an der Sudetenstraße in unmittelbarer Nähe zum Schlagbaum beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen 1896. Foto: Martin Kempner

Solingen Nach der Belegschaftsversammlung im Pfeilringwerk ist die Stimmung im Unternehmen an der Sudentenstraße äußerst positiv. Geschäftsbetrieb und Produktion gehen uneingeschränkt weiter.

Von Uwe Vetter

"Maniküre im Trend der Zeit" - das Pfeilringwerk ist diesem Anspruch nach unverwechselbarem Design stets gerecht geworden. Und will dies auch in Zukunft tun. "Es geht jetzt zunächst darum, die Lage zu stabilisieren. Lieferanten und Kunden wurden informiert - es geht weiter, keiner ist abgesprungen", sagt Prof. Dr. Peter Neu von der Kanzlei ATN d'Avoine Teubler Neu.

Er ist vom Amtsgericht Wuppertal zum vorläufigen Sachwalter bestellt worden, nachdem das Gericht am 9. Mai auf Bitten des Unternehmens Müller & Schmidt Pfeilringwerk GmbH & Co. KG die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet hat. Dieses Verfahren ermöglicht es dem Unternehmen von der Sudetenstraße, eine Sanierung in Eigenregie durchzuführen und damit während des Verfahrens das Gesellschaftsvermögen weiterhin zu verwalten und darüber zu verfügen. Damit einher geht auch, dass der langjährige Pfeilring-Chef Torsten Korb weiter die Geschäfte des Unternehmens führt.

"Es ist kein Auftrag abgezogen worden. Parallel suchen wir nach Lösungen für die Zukunft", sagt Peter Neu. Die rund 70 betroffenen Mitarbeiter hätten sich nach der Betriebsversammlung am Montag vergangener Woche "hoch motiviert" gezeigt. Kündigungen soll es aufgrund des Insolvenzantragverfahrens keine geben. "Es gibt sogar Bedarf für den gesamten Pfeilringbereich", so der Sachwalter. Die Mitarbeiter seien während der Betriebsversammlung zwar angespannt gewesen, sie hätten das Verfahren aber positiv aufgenommen. "Wir wollen das Unternehmen erhalten, dafür gibt es gute Ansätze", sagt Peter Neu.



Eine Aussage, die Torsten Korb ohne Abstriche teilt. "Wir haben in der Vergangenheit viel in die Produktion investiert und haben heute in unserem Bereich mit die modernste Fertigung weltweit ", sagt der Geschäftsführer des 1896 gegründeten Unternehmens, das sich weltweit mit Manicure- & Pedicure-Artikeln einen Namen gemacht hat. Überdies werden erfolgreich Rasiermesser made in Solingen verkauft. Nachdem aber Ende April unerwartet eine Finanzierung geplatzt ist, war für Torsten Korb Handeln angesagt. "Die Investitionsgelder standen plötzlich nicht zur Verfügung. Es mussten aber Gehälter gezahlt werden."

Korb entschied sich für das Planverfahren in Eigenregie. Ein Weg, den das zuständige Amtsgericht Wuppertal mittrug. Die Gehälter der Pfeilring-Mitarbeiter werden im April, Mai und Juni von der Agentur für Arbeit gezahlt - ein sogenanntes Insolvenzausfallgeld. Im Juli oder August wird voraussichtlich das Verfahren in Eigenregie eröffnet. Derzeit handelt es sich um ein vorläufiges Verfahren. "Die Mitarbeiter sind äußerst motiviert", sagt Torsten Korb. "Einige haben mir nach der Belegschaftsversammlung sogar aufmunternd auf die Schulter geklopft mit dem Hinweis ,Sie schaffen das'", so der Pfeilring-Geschäftsführer.

Gesten, die der Ingenieur so nicht erwartet hätte, ihn aber gleichwohl umso mehr gefreut und angespornt haben. "Nach Plan nach vorne schauen" - für Korb und Peter Neu ist das jetzt die Hauptaufgabe. "Wir bekommen jetzt auch noch eine neue Presse für die Produktion", sagt Korb. Ohnehin wolle man weiter investieren, damit das Unternehmen weiter wettbewerbsfähig bleibt. Dazu braucht es aber auch Investoren. Klar ist, Geschäftsbetrieb und Produktion werden uneingeschränkt fortgeführt. Pfeilring wird sich zudem im Juni wie vorgesehen an der Solingen-Messe beteiligen.

