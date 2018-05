Solingen : Pfeilring muss sich fitmachen für den Wettbewerb

Solingen Das über 120 Jahre alte Traditionsunternehmen Pfeilring muss sich neu aufstellen und will bis zum Herbst dieses Jahres eine Sanierung in Eigenregie durchführen. Das Amtsgericht Wuppertal hat dieser Bitte entsprochen und am vergangenen Mittwoch die vorläufige Eigenverwaltung beziehungsweise das Planverfahren angeordnet. Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Neu von der Kanzlei ATN d'Avoine Teubler Neu wurde zum vorläufigen Sachwalter vonseiten des Gerichtes bestellt.

Eine geplante Finanzierung ist überraschend nicht zum Tragen gekommen, deshalb wurde das Planverfahren durch die Geschäftsleitung des Schneidwarenherstellers beantragt. Der Geschäftsbetrieb und die Produktion des Müller & Schmidt Pfeilringwerks werden uneingeschränkt fortgeführt. Im 1896 gegründeten Unternehmen von der Sudetenstraße werden derzeit rund 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Am kommenden Montag will Prof. Dr. Peter Neu die Mitarbeiter auf einer Belegschaftsversammlung informieren. Pfeilring hat in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um sich fit zu machen. Gleichwohl stehen grundlegende Strukturänderungen und weitere kräftige Investitionen an, um im Wettbewerb bestehen zu können.

