Gottesdienste an besonderen Orten: Pfarrer hält Andacht vor dem Hofgarten

Solingen Die Ketzberger Kirche wird 150 Jahre alt. Daher gibt es 150 Gottesdienste an besonderen Orten.

Historie Die Gemeinde Ketzberg ist vor 150 Jahren als Abspaltung von der evangelischen Kirchengemeinde Wald entstanden und hat seit dem Jahr 1873 die Kirche an der Lützowstraße als ihre Mitte. Hier finden die Gottesdienste statt. Im nahe gelegenen Gemeindezentrum an der Tersteegenstraße treffen sich die meisten Gruppen der Gemeinde Ketzberg. Das Presbyterium der Kirchengemeinde besteht derzeit aus zehn Mitgliedern.

"Wir drehen das Übliche damit um: nicht die Menschen gehen zur Kirche, sondern die Kirche kommt zu den Menschen", erläuterte er. Ein Experiment, das ihn auch persönlich fordert. "Es war deutlich zu merken, dass viele Passanten bewusst vermeiden, offen an mir vorbeizugehen, nachdem sie mich gesehen hatten. Lieber hasteten sie hinter mir weiter ihrer Wege." Ein zutiefst menschliches Verhalten, wie er findet, schließlich reihe er sich ja mit dieser Straßenpräsenz in die Fülle "der Musiker, Handzettel-Verteiler etc." ein, die vielen beim Einkauf in der City lästig seien. Trotzdem werde er nicht aufgeben. "Ich lerne ja auch von Mal zu Mal dazu. Vielleicht wäre die Resonanz mitten auf dem Markt besser gewesen", überlegte er.