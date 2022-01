Wechsel an Spitze des Solinger Stadtbezirks : Kampfabstimmung in Gräfrather Politik

Solingen Peter Hanz (SPD) hört als Bezirksbürgermeister auf. Ruth Fischer-Bieniek (Grüne) und Jonathan Bürger (CDU) sind als mögliche Nachfolger von ihren Parteien nominiert worden.

Damit kommt es bei der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Gräfrath am 25. Januar (17 Uhr; Kunstmuseum Solingen) zu einer Kampfabstimmung zwischen den beiden bisherigen stellvertretenden Bezirksbürgermeistern. Wobei die zwei Kandidaten selbst über keine eigene Mehrheit in der BV verfügen. So haben SPD und Grüne zusammen sechs Sitze in der 13-köpfigen Bezirksvertretung, während die CDU-Fraktion mit vier Mitgliedern vertreten ist.