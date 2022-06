Problem wird zum politschen Thema : Heidebad bleibt wegen Personalengpass zu

Das Heidebad ist das einzige noch von der städtischen Bädergesellschaft betriebene Freibad. An diesem Wochenende muss es allerdings geschlossen bleiben. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Am heutigen Freitag und mindestens am Wochenende bleibt das Heidebad geschlossen. Im Sportausschuss sollen die Gründe für den hohen Krankenstand beim Personal in den städtischen Bädern genannt werden, fordern die Sozialdemokraten.