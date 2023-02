Kindertagesstätten in Solingen Personal fehlt – Kitas schränken Betrieb ein

Die Kita Klingenbande kommt nicht zur Ruhe. Nachdem im vergangenen Jahr Vorwürfe gegen eine Erzieherin bekannt geworden sind, die Kinder körperlich und seelisch angegangen haben soll, steht die städtische Einrichtung am Rathaus in Mitte schon wieder im Fokus. Weil es zu wenig Mitarbeiter gibt, will die Kita-Leitung ab 20. März den Betrieb einschränken und ein sogenanntes Rotationsverfahren einführen, bei dem jede der insgesamt fünf Gruppen der Kita an einem Tag in der Woche geschlossen bleibt.