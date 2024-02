Diagnose PCO-Syndrom Unerfüllter Kinderwunsch – 1003 Tage voller Tränen und Hoffnung bis zum Wunder

Wieder zu Hause und im Alltag angekommen, kam der unerfüllte Kinderwunsch wieder in den Mittelpunkt. Am Abend, bevor ich wieder arbeiten ging, brach ich in Tränen aus. „Ich denke nicht, dass das noch was wird. Wir müssen bestimmt in eine Kinderwunsch-Klinik“, sagte ich meinem frisch Angetrauten. Er nahm mich in den Arm, tröstete mich und sagte: „Wir schaffen das gemeinsam.“