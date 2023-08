Neue Mobilitätsmanagerin in Solingen Sie macht Solingens Radfahrer mobil

Was aber nicht zwangsweise bedeutet, dass die Stadt Solingen weitere Straßen baut und Flächen versiegelt – im Gegenteil: „Wir werden in Solingen keine großen Netzabschnitte mehr bauen können“, sagt der zuständige Beigeordnete Andreas Budde nicht zuletzt auch mit Blick auf die Viehbachtalstraße. Lange war geplant, diese in Richtung A3 zu verlängern, doch die Stadt Solingen braucht die dazu nötigen Flächen jetzt, um Gewerbe darauf anzusiedeln. Daher wurden die Pläne einer Trassenverlängerung vom Rat aufgegeben, und auch das Land wird seine Prioritätenliste entsprechend ändern. Budde: „Wir werden in Solingen nur noch über den Umbau von Straßenraum sprechen.“