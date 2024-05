Nach Entscheidung im Solinger Stadtrat Aus für Parkplatz-Pläne in Burg stößt auf Widerstand

Nachdem der Solinger Stadtrat in der zurückliegenden Woche mit den Stimmen von SPD, Grünen sowie Die Linke / Die Partei Pläne zum Umbau eines Parkplatzes an der Talsperrenstraße in Oberburg ersatzlos gestrichen hat, ist die Empörung im Stadtteil nach wie vor groß – wobei viele in Burg die im Rahmen der diesjährigen Haushaltsberatungen getroffene Entscheidung nicht kampflos akzeptieren wollen. Stattdessen mehren sich inzwischen bei der CDU im Stadtbezirk Burg / Höhscheid, aber auch bei Geschäftsleuten im Stadtteil vielmehr die Stimmen all jener, die sich weiter für die Schaffung von rund 100 zusätzlichen Parkmöglichkeiten nahe des ehemaligen Sportplatzes in Oberburg stark machen und die dementsprechend Widerstand gegen den Ratsbeschluss ankündigen.