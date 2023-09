Solinger Dürpelfest 2024 erneut in Gefahr OWG plant Bürgerbegehren für „Nessy“-Rettung

Die Debatte um die Umgestaltung des Ohligser „Doppelkreisels“ an der Kreuzung Aachener Straße / Weststraße / Lippestraße / Emscherstraße / Lennestraße geht in die nächste Runde. Denn nun haben die Mitglieder der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) beschlossen, dass in Kürze ein Bürgerbegehren gegen den Beschluss der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid zum Umbau des „Kreisels“ auf den Weg gebracht wird. So soll beim Dürpelfest auch weiterhin die Schiffsschaukel „Nessy“ aufgestellt werden können.