Dürpelfest 2023 OWG greift die Stadt an

Nachdem diese Woche bekannt geworden ist, dass das eigentlich für Mitte Mai geplante Kostenpflichtiger Inhalt Dürpelfest in Ohligs wegen der Großbaustelle in der dortigen Innenstadt auf der Kippe steht, geht die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) jetzt mit der Stadt hart ins Gericht. So heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme, es entbehre „nicht einer gewissen Ironie, dass die Stadt das beliebte Stadtteilfest aus dem Stadtteil herauskomplimentieren möchte“.