Solinger Händler fürchten Parkprobleme : OWG gegen Sperrung Lennestraße

So sah es am Kneipenfreitag auf der Lennestraße aus. Foto: Peter Meuter

Ohligs Händler in Ohligs fürchten Parkprobleme und wollen eine spätere Entscheidung. Am Montag tagt die Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid.

Geht es nach den Fraktionen von CDU, SPD und Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid, könnte die Verkehrsberuhigung auf der Lennestraße am westlichen Ende der Ohligser Fußgängerzone bis mindestens 30. September nächsten Jahres fortgeführt werden. Doch nun regt sich – wenige Tage vor der nächsten BV-Sitzung am kommenden Montag – vernehmbarer Protest gegen diesen Plan.

Denn wie die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) sowie die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Ohligs am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung deutlich gemacht haben, sollten nach ihrer Einschätzung zunächst einmal die Baumaßnahmen am Markt, auf der Düsseldorfer Straße und am „Doppelkreisel“ abgewartet werden, ehe über die künftige Nutzung der Lennestraße entschieden werde.