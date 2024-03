Von Osterfeuer über Wanderung bis Party Ausflugstipps rund um Ostern im Bergischen Land

Osterfeuer & Gottesdienste

Solingen

Samstag, 30. März

An drei Orten der Stadt beginnen die evangelischen Osterfeiern am Abend des Karsamstags. Ab 21.15 Uhr laden die Evangelische Stadtkirchengemeinde zusammen mit der katholischen Gemeinde zum Osterfeuer vor die Stadtkirche ein. Im Anschluss findet ein Gottesdienst in der Stadtkirche am Fronhof statt.

Ebenfalls mit einem Osterfeuer feiern auf dem Markt in Gräfrath evangelische und katholische Gläubige. Nach den darauf folgenden Gottesdiensten kommt man bei mitgebrachten Speisen und Getränken im Gemeindezentrum Zwinglistraße wieder zusammen.

An der Christuskirche in Aufderhöhe feiern um 22 Uhr die Rupelrather und die Ohligser Gemeinden ein Osterfeuer. Um 23 Uhr findet dort ein Gottesdienst mit dem Chor SkyLights statt.

Alle weiteren Orte und Zeiten von Andachten und Gottesdiensten in der Karwoche gibt es hier.