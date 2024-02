Auseinandersetzung in Solingen-Ohligs Opfer einer Messerattacke wegen Waffenbesitzes angeklagt

Was die Kameras in der Kneipe in Ohligs damals auch aufgezeichnet hatten: Als der Wirt vor sein Lokal tritt, stellen sich plötzlich mehrere Männer dazu. Kurz darauf sieht man, wie das spätere Opfer eine Waffe und ein Magazin aus der Hosentasche holt. Es gelingt dem Mann nicht, die Pistole zu laden. Kurz darauf fallen die Angreifer über ihn her. Sie nehmen ihn in den Schwitzkasten, einer sticht mit dem Messer zu.