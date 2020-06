Rittertouren in Solingen : Oldtimer-Obusse kehren auf Straße zurück

Solingen Ab dem 14. Juni findet wieder die „Rittertour“ statt – allerdings wird die Zahl der Plätze aufgrund der Corona-Regelungen halbiert. Am 28. Juni kommt ein neues Angebot des Obus-Museums hinzu.

Was fährt denn da ? Neugierige Blicke folgen dem Obus 59 bei seiner kurzen Rundfahrt durch die Solinger Innenstadt. Im Bus sitzt Ulrich Biene , Pressesprecher der Brauerei Veltins, und genießt die Aura: Busfahren wie in den 60er Jahren. Veltins ist der neue Sponsor des Obus-Museums und wirbt auf „59“ mit einem Motiv aus den 70ern. „Ich kannte bisher nur Bilder des Busses“, erläutert Biene. „Mit seiner Spezialkarosserie ist er eine Perle. Das ist alles hochinteressant.“

Touren Ab 14. Juni bietet der Verein wieder die „Rittertour“ vom Graf-Wilhelm-Platz nach Burg an. Sie findet bis zum 11. Oktober an jedem zweiten Sonntag im Monat statt. An jedem vierten Sonntag im Monat gibt es Sonderfahrten mit Stadtführern – vom 28. Juni bis 25. Oktober. Die große Runde beginnt und endet jeweils am Hauptbahnhof (über Wald, Mitte, Höhscheid, Mitte und Merscheid). Die Mitfahrt ist kostenlos, Spenden werden gerne angenommen.

Der Neuanfang wird – wie überall in Corona-Zeiten – in kleinerem Rahmen stattfinden. In Obus 59 etwa darf nur die Hälfte der 28 Sitzplätze genutzt werden. Der Anhänger bleibt in der Halle. Die „Fahrerkabine“ wird noch durch eine Folie abgetrennt; Mitfahrer müssen sich die Hände desinfizieren und eine Maske tragen. Die Teilnahme ist weiter kostenlos, Spenden werden aber gerne entgegengenommen. „Manche geben 20 Euro“, erinnert sich Dietmar Hartkopf an großzügige Fahrgäste. Im Schnitt kämen aber eher gut zwei Euro pro Person zusammen.