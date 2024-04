Bauarbeiten in Solingen beendet Ohligser Kreisel für Verkehr freigegeben

Es ist ein Moment, auf den viele Ohligser schon seit längerer Zeit sehnsüchtig gewartet haben. Doch jetzt ist es endlich so weit. Denn wie die Stadt Solingen in dieser Woche mitgeteilt hat, sind die Bauarbeiten an dem neuen Kreisverkehr in Ohligs inzwischen so weit gediehen, dass der früher als „Ohligser Doppelkreisel“ bekannte Knotenpunkt nun wieder von Autos befahren werden kann. So sind die Zufahrten über Lippestraße, Emscherstraße, Weststraße und Lennestraße ab sofort für den Verkehr freigegeben.