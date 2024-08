Richtfest in Solingen Ohligser Feuerwache nimmt weitere Hürde

„Der Zug ist auf den Gleisen und muss nun auch die anderen Bahnhöfe ansteuern“, sagte derweil Sebastian Wagner in seiner Ansprache zum Richtfest. Denn die Arbeit an der Ohligser Feuerwache ist nur Teil umfassender Erneuerungsmaßnahmen rund um den Brandschutz: Im Rahmen des „Standortkonzepts Berufsfeuerwehr“ stehen nämlich auch die Neubauten der rund fünfmal so großen Feuerwache III in Wald – dem künftigen Hauptstandort – und der Feuerwache I an der Katternberger Straße an. Die Machbarkeitsstudien für die Vorhaben liefen bereits, sagte Knospe. Das übliche Planungs-Prozedere lasse dort allerdings keinen baldigen Baustart zu: „Den werden wir wohl nicht vor 2032 erleben.“ Seriöse Kostenschätzungen seien angesichts dieses Zeitrahmens ohnehin noch nicht möglich. Das Gerätehaus an der Hildener Straße, mögen seine Tage auch gezählt sein, wird somit allerdings auch in näherer Zukunft nicht brach liegen, wie Sebastian Wagner erklärte: Schließlich werde es noch als Ausweichstandort gebraucht.