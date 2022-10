Stadtteilfest „Ohligs verbindet“ am Sonntag : Autos, Musik und Bücher in Solingen-Ohligs

Beim Brückenfest „Ohligs verbindet“ in der Ohligser Innenstadt gehört der Bücherbummel fest zum Programm. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen-Ohligs Verkaufsoffener Sonntag, Bücherbummel, Musik und ein Nachtreffen der Six Bridges Rally. Die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft veranstaltet wieder das Stadtteilfest „Ohligs verbindet“.

Die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) lädt für kommenden Sonntag zu „Ohligs verbindet“ ein. Das Stadtteilfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet ab 11 Uhr statt. Dann eröffnen der Bücherbummel und die Imbissstände, letztere werden bereits ab Freitag in der Fußgängerzone stehen. Zusätzlich wird auch ein Kinderkarussell aufgestellt. Der Bücherbummel bietet nach Angaben der OWG „ein Dutzend Antiquariate von nah und fern“.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird zudem ein Nachtreffen der Six Bridges Rally im Rahmen des Fests stattfinden. Dafür kommen unter dem Motto „Ohligs verbindet Europa!“ von 12 bis 15 Uhr Youngtimer, Oldtimer sowie zwei Elektro-Fahrzeuge vor dem Hauptbahnhof zusammen. Die Fahrer haben mit ihren Autos im September die 6000 Kilometer lange Tour quer durch Europa geschafft. 16 Tage lang fuhren sie durch neun Länder an sechs Brücken vorbei. Gemeinsam mit Organisator Timm Kronenberg sind „spannende Gespräche“ zur vollendeten Rallye geplant, so die Ankündigung der OWG.

Ergänzt wird das Programm unter anderem durch musikalische Darbietungen der Band „Em Brass“, die mit ihren Instrumenten durch die Straßen Ohligs ziehen wird. Für Bewohnerinnen und Bewohner aus Senioren-Wohnanlagen hat die OWG über die Initiative „Radeln ohne Alter“ eine Fahrradrikscha organisiert, die auf dem Bremsheyplatz zu Gast sein wird. Damit wolle man die Menschen mobilisieren, damit sie „noch mal Fahrtwind in den Haaren“ spüren können, so die OWG in der Ankündigung von „Ohligs verbindet“. Die Initiative wird Probefahrten mit der Rikscha ermöglichen.

Zur spielerischen Erkundung der Stadt laden zudem „Die Wegfinder“ ein. Das junge Solinger Unternehmen bietet Rätseltouren an, bei denen man die Klingenstadt erkunden kann, beispielsweise im Bereich Müngstener Brücke oder rund um Schloss Burg. Eine Tour führt dabei auch durch Ohligs. Das Konzept und die Touren werden am Sonntag in Ohligs vorgestellt. Der verkaufsoffene Sonntag findet im Rahmen von „Ohligs verbindet“ von 13 bis 18 Uhr statt.

