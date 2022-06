Kleingärten Bussche-Kessel-Weg gerettet : Offene Fragen in der Solinger Verkehrspolitik

Die Kleingärten können bleiben, das geplante Gewerbegebiet auf der Fläche nahe der Bahnstrecke nach Köln ist vom Tisch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen SPD, Grüne und FDP haben sich durchgesetzt, ein früher für den A 3-Anschluss vorgesehenes Areal zum potenziellen Gewerbegebiet zu machen. Damit sind die Kleingärten Bussche-Kessel-Weg gerettet. Andere Probleme bleiben aber.

Die Kleingärtner am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs können aufatmen. Mit den Stimmen aller Anwesenden hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend für den Erhalt der Anlage ausgesprochen – womit ein Gewerbegebiet auf der Fläche nahe der Bahnstrecke nach Köln vom Tisch ist. Aber politischer Frieden dürfte trotzdem erst einmal kaum einkehren.

Denn während bei der Rettung der Gärten noch Einigkeit herrschte, blieben die Fronten anderswo verhärtet. Weswegen der für die Sicherung der Kleingartenanlage nötige Beschluss, statt der Gärten ein Nachbarareal als potenzielles Gewerbegebiet auszuweisen, knapper über die Bühne ging. Dafür votierten die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und Die Linke / Die Partei, derweil CDU und BfS / ABI dagegen stimmten, die für die Verlängerung der Viehbachtalstraße zur A 3 reservierte Fläche zu einem Areal für Gewerbe zu machen. Der Vertreter der AfD enthielt sich.

INFO CDU fürchtet Zunahme der Verkehrsprobleme Ersatz Der alte B-Plan Bussche-Kessel-Weg sah statt der Lauben Gewerbe vor. Er wurde aufgehoben. Als Ausgleich wird der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft als Eigentümerin die Nachbarfläche angeboten. Die CDU sieht das Problem, dass neue Firmen die Verkehrslage verschärfen.

Dabei war in der vorangegangenen Debatte klar geworden, dass sich der Streit keineswegs an der seit langem umstrittenen großen Lösung für einen A 3-Anschluss entzündete. Denn da waren sich alle mehr oder weniger einig, wonach diese Variante wohl nie kommen werde. Gleichzeitig aber wurde offenbar, dass die Verkehrsproblematik vor allem im Solinger Westen weiter einer Lösung harrt.

So musste es auch nicht verwundern, dass CDU-Mann Lukas Schrumpf am Donnerstag vor allem die neuralgischen Punkte im Verkehr aufzählte. Ein Kreisel Bonner Straße, ein Anschluss des Industriegebietes Scheuren an die „Vieh“ sowie Ampeln, die auf der Bonner Straße sowie in Aufderhöhe eine Entzerrung des Verkehrs bewirken: Die CDU machte einmal mehr deutlich, dass sie für einen endgültigen Verzicht auf den A 3-Anschluss Alternativen erwartete.

Diesen Preis jedoch wollte das informelle Bündnis aus SPD, Grünen und FDP – zumindest an diesem Abend – nicht zahlen. Vielmehr nahmen die Vertreter der drei Fraktionen für sich in Anspruch, in Sachen Lauben und Gewerbe einen guten Kompromiss gefunden zu haben. So wiesen Bürgermeister Thilo Schnor und Frank Knoche für die Grünen sowie Jürgen Albermann (FDP) zum einen auf die Kröten hin, die man habe schlucken müssen – und betonten ansonsten, es sei ein Erfolg, sowohl die Kleingärten als auch eine Gewerbefläche erhalten zu können. „Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir Grünen einmal die CDU von Gewerbe überzeugen müssen“, sagte etwa Grünen-Fraktionssprecher Knoche.

Ferner fragte Knoche rhetorisch, was die Kleingärten Bussche-Kessel-Weg eigentlich mit der Verkehrspolitik zu tun hätten – um eine Antwort gleich nachzuschieben. Frank Knoche: „Das CDU-Problem liegt darin, dass es einen innerparteilichen Disput gibt.“ Tatsächlich hatten sich Teile der Christdemokraten, darunter der heutige Fraktionschef Daniel Flemm, schon vor der Kommunalwahl 2020 von dem Projekt „Große Lösung beim A 3-Anschluss“ verabschiedet, während andere das Vorhaben nicht endgültig aufgeben wollten.

Gleichzeitig sorgt die Verkehrspolitik in anderen Parteien aber ebenfalls für Diskussionen. So fiel am Donnerstag im Rat zum Beispiel auf, dass in der FDP-Fraktion Raoul Brattig fehlte. Und auch in der SPD gibt es hinter vorgehaltener Hand immer noch Politiker, die mit der Verkehrspolitik ihrer Partei hadern. Somit lag es an SPD-Fraktionschefin Iris Preuß-Buchholz, im Rat schon einmal den weiteren Kurs grob abzustecken. Sie forderte die CDU auf, in Zukunft gemeinsam für ein drittes Eisenbahngleis nach Köln zu kämpfen.