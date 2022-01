Umfrage in Solingen : Bei hohen Preisen Energie sparen

Solingen Bergische Unternehmen sind besorgt wegen hoher Energiepreise – das Projekt Ökoprofit geht in die zwölfte Runde. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) befragte 360 Firmen zum Thema Energie.

Das Projekt geht jetzt in die zwölfte Runde. In der elften Runde konnten 1900 Tonnen CO 2 und 500.000 Euro eingespart werden. Bisher haben im Verlauf der vergangenen Jahre um die 140 bergische Unternehmen am Projekt teilgenommen und erhebliche Mengen an CO 2 , Müll und Energie eingespart. Allein in der letzten Runde waren es 779 Tonnen Kohlenstoffdioxid, 1,4 Millionen Kilowattstunden Energie und zwölf Tonnen Müll. „Die teilnehmenden Betriebe werden insgesamt etwa 1500 Tonnen CO 2 durch Photovoltaikanlagen einsparen können“, erklärt Dr. Stefan Große-Allermann, Projektbeauftragter bei der Beratungsgesellschaft B.A.U.M Consult. „Durch zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen werden weitere etwa 400 Tonnen CO 2 eingespart.“