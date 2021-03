„Click an meet“ ab Dienstag in allen Solinger Geschäften : Öffnungs-Verwirrspiel: Schärfere Regeln für Handel

„Click an meet“ ab Dienstag in allen Solinger Geschäften

Solingen Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Schutzverordnung überarbeitet. Dadurch gelten ab Dienstag auch in Solingen schärfere Auflagen für Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte.

Die Hoffnung währte lediglich wenige Stunden. Erst am Montagvormittag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW in Münster einem Eilantrag der Elektromarkt-Kette Media-Markt stattgegeben und die seit Anfang März geltenden Beschränkungen bei Öffnungen im Einzelhandel außer Kraft gesetzt. Doch wer sich unter den Geschäftsleuten auch in Solingen angesichts dieses Urteils zwischenzeitlich gefreut hatte, fortan wieder mehr Kunden empfangen zu können, sah sich schon kurz darauf bitter enttäuscht.