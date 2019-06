Geplantes O-Quartier in Solingen-Ohligs : Gute Chancen für Edeka-Klage

Foto: dpa/Tobias Hase

Solingen / Wuppertal Der Prozess um einen 2013 geschlossenen Mietvertrag des Konzerns für das O-Quartier hat begonnen. Urteil folgt im August.

Der Auftakt zum juristischen Showdown in Saal L 301 des Landgerichts Wuppertal dauerte – entgegen den Einschätzungen mancher Beobachter im Vorfeld – gerade einmal knapp 60 Minuten. Und wer im Rechtsstreit um einen möglichen Edeka-Supermarkt im geplanten O-Quartier in Ohligs bereits für den ersten Verhandlungstag mit einem Urteil gerechnet hatte, sah sich ebenfalls getäuscht.

Doch als die Prozessbeteiligten in der Sache Edeka Rhein-Ruhr gegen die alten sowie neuen Investoren für das O-Quartier am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr das Justizzentrum in Elberfeld schließlich bis zur anvisierten Urteilsverkündung Ende August wieder verließen, da dürften ihnen die mahnenden Worte des Vorsitzenden Richters mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch in den Ohren geklungen haben. Denn nach der ersten Anhörung aller Seiten war dieser zu der vorläufigen Einschätzung gekommen, dass durchaus vieles in der Auseinandersetzung wohl für die Argumentation von Edeka sprechen dürfte.

Im Klartext: Die Chancen des Einzelhandels-Riesen stehen gut, mit seiner Klage gegen den ehemaligen Center-Entwickler Graf von Thun und Hohenstein Veit aus Bayreuth sowie sowie dessen Nachfolger, der Berliner Entwicklungsgesellschaft Condor Wessels, am Ende Erfolg zu haben. Edeka hatte nämlich im Jahr 2013 mit den Bayreuthern einen Mietvertrag über eine Supermarkt-Fläche in dem damals noch geplanten Einkaufscenter abgeschlossen und ist der Auffassung, dass dieser Vertrag auch nach dem Investoren-Wechsel hin zu Condor Wessels weiterhin Gültigkeit besitzt.

Die Olbo-Ruinen sind verschwunden. Bald soll der Bau des O-Quartiers starten. Vorgesehen sind Wohnungen und kaum Handel. Foto: Martin Oberpriller

Eine Haltung, der die Beklagten indes nicht zu folgen vermögen. So argumentierte einer der beauftragten Anwälte am Donnerstag, das Einkaufszentrum sei doch mit einer von der Stadt Solingen im Jahr 2017 erlassenen Veränderungssperre „tot“ gewesen. Es habe also spätestens ab diesem Zeitpunkt gar keine Grundlage mehr für den Mietvertrag gegeben, der dann auch im Februar 2018 – kurz nach dem Investorenwechsel – tatsächlich gekündigt wurde.

„Es wird kein Einkaufscenter gebaut werden“, hieß es nun einmal mehr vonseiten der Beklagten, die darauf verwiesen, das modifizierte Konzept für das O-Quartier basiere ganz überwiegend auf Wohnraum. Was Edeka ebenfalls weiß. Dennoch besteht der Konzern auf dem mit Graf von Thun und Hohenstein Veit geschlossenen Mietvertrag, an den – zumindest nach der Auffassung von Edeka – Condor Wessels nach wie vor gebunden ist.

„Wir haben einen Mietvertrag über 15 Jahre mit einer Option auf noch dreimal fünf Jahre“, sagte der bei Edeka Rhein-Ruhr zuständige Gebietsleiter Jürgen Wollnitza vor Gericht, wo er schon mal den aus Sicht seines Arbeitgebers entstehenden Schaden auf einen „siebenstelligen Betrag“ taxierte. Eine Summe, die für Graf von Thun und Hohenstein Veit aber „nicht leistbar ist“, wie wiederum der Anwalt des Unternehmens entgegnete.